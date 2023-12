Orzeł jeszcze w dodatku bez pasów wyfrunął z auta podczas lotu. Widać w nienawiści do zapinania pasów został wychowany. Jego blok ekipa pewnie ma już go za konfidenta bo chciał się ulotnić choć pewnie tam sumaryczne IQ to wyciągnięty pierwiastek kwadratowy z ilości koni mechanicznych w gruzie więc niekoniecznie.