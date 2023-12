Oto opus magnum pisowskich nieudaczników. Miliardy zmarnowane na budowę i wyburzenie Ostrołęki C. Czy ktoś naprawdę myśli, że ci partacze potrafiliby doprowadzić do komercyjnego sukcesu CPK?



Ostrołęka C, zaoranie stadniny w Janowie, przekop mierzei dla żaglówek, lotnisko-widmo Radom, teraz CPK...