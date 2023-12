Przychodzi głupek do burdelu i mówi do burdelmamy:

- Chcę dziwkę za 5 zł.

- Za 5 zł to możesz sobie konia pod płotem zwalić.

Głupek zawinął się i poszedł zwalić konia pod płotem. Po jakimś czasie wraca, a burdelmama pyta:

- Po co tu wróciłeś?

- Zapłacić.



Pokaż spoiler