Wykopki ewidentnie mają problem w zrozumieniu czym się różnią imigranci zarobkowi na wizach z: Ukrainy, Białorusi, Wietnamu, Tajlandii, Argentyny, Indii, a analfabeci i ludzie z dominacją libido nad rozumem z Erytrei, Somalii, Zimbabwe czy muzułmanie z Afganistanu lub Maghrebu.



No ale teraz już są fajnouchodźcy. W sumie to jakaś lewacka zachodnia Jülka powiedziała, że nowy pakt solidarnościowy jest mega niehumanitarny, więc jest ok, przynajmniej pan nie zabił.