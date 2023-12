Wyobraźcie sobie co się dzieje w szeregach pis po tych wyrokach. W jaką panikę wpadły małe trutnie co to są pomieszane w aferki widząc że takich głównych graczy osądzono i skazano na kryminał. Prokuratury w szwach będą pękać bo tak zaczną sypać w zamian za koronkę.