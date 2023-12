Wszystko zależy od tego czy było tam prowadzone polowanie - jeśli tak to były rozstawione znaki i nie wolno sobie chodzić na spacerek w takim miejscu podczas polowania.

Jeśli nie to był jakiś kłusownik a nie myśliwy.



Tak na marginesie kłusownictwem jest nie tylko strzelanie czy rozstawienie wnyków ale i wypuszczenie psów do lasów - grozi za to dokładnie taka sama kara 5 lat więzienia i przepadek broni albo psa użytego do Pokaż całość