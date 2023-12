Imigracja z krajów trzeciego świata zmienia twój kraj w kraj trzeciego świata - to jest uniwersalny, niezaprzeczalny wzór. Wyobraźcie sobie, że przy referendum akcesyjnym ktoś wam mówi, że UE będzie miało władzę na tym, kogo musicie wpuścić do kraju, czym jeździć, czym grzać w domach, jak te domy budować i do jakich stron internetowych mieć dostęp i jaki mieć narzucony podatek od powietrza.

UE to scam i nie powinniśmy w ogóle legitymizować Pokaż całość