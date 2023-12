W tych bredniach tego nie znajdziecie, ale w całej sprawie kluczowe jest to, że to my jesteśmy pod presją migracyjną (z kierunku Białoruś), a więc to my, jako Polska, potrzebuje solidarności europejskiej. W druga stronę nie musimy nic robić, bo pójdziemy ścieżką wytyczoną przez Czechów (uchodźcy z Ukrainy), co w praktyce oznacza wyłączenie z mechanizmu "solidarności europejskiej" w zakresie przyjmowania lub płacenia za kogokolwiek z Włoch, czy innej Grecji xD