I bardzo dobrze! To jest chore, żeby w ogóle wsadzać do więzień (na szczęście coraz rzadziej), lub nawet zatrzymywać ludzi za to, że posiadają przy sobie roślinę xD Nawet państwo by na tym mogło zarobić (wspominał o tym Mentzen przy okazji budżetu na 2024 rok), pojawiłaby się nowa gałąź gospodarki - wszyscy by na tym zyskali (prócz mafii, która zajmowała się nielegalną hodowlą lub przemytem).