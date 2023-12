już jak nordstream kładli na podejściu do świnoujścia to położyli go za płytko pomimo sprzeciwów. wszystkie ówczesne statki mogły wprawdzie wpływać z kilkumetrowym zapasem ale nic o większym zanurzeniu już by nie weszło przy rozbudowie portu w przyszłości. sprzeciw polski oczywiście odrzucony. nie wiem, czy te głęboko zanurzone statki nie rozorają resztek nordstreamu, które wciąż leżą na dnie