Marnowanie zasobów ludzkich i finansowych na takie głupoty - na co to komu? Mamy 2023 rok, ważne jest aby walczyć z rasizmem, ksenofobią, transfobią, homofobią, antyczepionkowcami, katolikami i kilkma innymi przykrymi zjawiskami - tym powinna zająć się nauka, na to powinny iść granty i finansowanie a nie jakieś tam druty co strzelają iskrami - jak to ma pomóc uciśnionym? Ano tak zapomniałem, półgłówek jeden z drugim myśli że jak potrafi matematykę - Pokaż całość