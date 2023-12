To ciekawe, bo jak sobie wszedłem na stronę tego przewoźnika, to zakładka "regulamin" odsyła do strony ztmu, a tak w przepisach porządkowych stoi, że rowery jednoosobowe bez silnika jak najbardziej można przewozić (choć nie jasne jest czy w każdym autobusie, czy tylko na wybranych trasach), więc to nie do końca jasne kto w tej sytuacji był głąbem.