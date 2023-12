Wejście Ukrainy do UE jest nie na rękę polskim rolnikom, musimy zabezpieczyć swoje interesy i mówić o tym, że produkty rolno-spożywcze z Ukrainy mają nie trafiać do Polski przez np. 20 lat po wejściu Ukrainy do UE mówił w sobotę w RMF FM wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak (KO).