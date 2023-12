Zakaz dotyczy planowanej na sobotę wieczorem przed wejściem do Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta" manifestacji upamiętniającej Eligiusza Niewiadomskiego, zabójcę pierwszego prezydenta niepodległej RP Gabriela Narutowicza.

Co za wariaci się uaktywnili w tym tygodniu? Gaśnica, bomber z twittera, teraz pochwała mordu na prezydencie?! Troche to wyglada jak by ktoś zaczął masowo wyciagac z kapelusza wariatów w celu kompromitacji srodowiska narodowego. Przeciez było cicho i normalnie przez tyle lat, a teraz co?