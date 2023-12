Pokaż całość

Dlatego ten płacz po przegranych wyborach to trochę też udawanie, że zadziała się jakaś sprawiedliwość, bo przegrali.W rzeczywistości nawet jeśli nie wrócą do władzy i PiS się skurczy przez następne lata, to przez te 8 lat rządów stworzyli całe nowe pokolenie własnych elit.Ich dzieci odziedziczą te majątki i powiązania, pójdą do dobrych szkół, w taki sam sposób jak komuniści stworzyli przyszłe a obecne elity, w taki sam sposób