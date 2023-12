Wystawiam przedmiot na początek za trochę zawyżoną cenę x.

Niedziela, wieczór, pisze koleś, że daje x - 150 zł.

Zgadzam się, bo i tak mi się opłaci.

No i zaczyna się, że on chce już podjechać.

Odpisuję mu że odbiór osobisty jutro u mnie w pracy.

Dalej zaczyna naciskać, że może da się dzisiaj.

Stanowczo nie.

Koleś wystawia mi negatywną ocenę.

Ja go ocenić jako natręta nie mogę.