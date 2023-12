1. Kupujesz film/grę/whatever od wydawcy A przez firmę B

2. Wydawca A i firma B decydują zakończyć umowę o dystrybucji z jakiegokolwiek powodu

3. Firma B odbiera ci dostęp do filmu/gry/whatever

4. Wydawca A zawiera umowę z firmą C na dystrybucję ich filmu/gry/whatever i firma C nie ma żadnych powodów by dać ci dostęp do tego produktu bo niby jakim prawem :)

5. Jeśli chcesz dostęp do filmu/gry/whatever musisz ponownie go kupić Pokaż całość