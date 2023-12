No na tym polega standardowe działanie kapitalizmu (i wolnego rynku). To nie broń zabija - zabija jej użytkownik. Papierosy nie powodują raka - to palacz sam siebie skazuje na raka. Kokakola nie pogrubia - jakby pijący chciał być chudy to by biegał. Chcecie mniej plastiku - my nie ograniczymy plastikowych opakowań to wy kupujcie to co nie opakowane w plastik albo zbierajcie sobie go w domu.

itd. itd. itd. itd.

