Problem jest w powolnym niszczeniu klasy średniej w Europie. Panuje idiotyczny mit, że ludzie na zachodzie wolą wynajmować mieszkania zamiast kupować. To jest kłamstwo, bo ludzi po prostu coraz mniej stać na nieruchomości. To klasa średnia jest siłą napędową gospodarek. To klasa średnia pchnie innowacyjne projekty do przodu, a jeżeli "klasa średnia" nie ma czasu na kreatywność tylko musi zapieprzać na pełen etat to kto ma pchać wszystko do przodu?