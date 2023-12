Pamiętacie, jak polscy biznesmeni protestowali, jak Francja chciała ucywilizować rynek transportu w UE?

Chcieli zakazać spania w kabinach tirów, chcieli wprowadzić minimalną pensję jak w kraju, w którym odbywał się transport. Nie wiem, czy się im udało. Ale chyba Polacy to zblokowali, a tera można by to użyć do ucywilizowania transportu ukraińskiego.