Ale co da referendum jak Lemingi z warszawy dostaną informację, że PRZECIW sct głosują pisowcy, więc zagłosują za, nawet jak będzie to uderzało w ich interesy i ich życia :D w Polsce od dawna nie głosuje się wedle swoich przekonań, tylko głosuje się inaczej niz Ci drudzy by wspierać "swoich".