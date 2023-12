Centusie,pamiętajcie o tym przy wyborach.

Pogońcie to towarzystwo wzajemnej adoracji,które zamiast zająć się czymś poważnym rozdaje mieszkania "uchodźcom",zamyka miasto dla samochodów i zmienia nazwy ulic oraz placów na jeden dzień.

To wszystko jest działalnością aspołeczną.Nie pomaga w niczym za to skutecznie buduje podziały.

Bądźcie odporni na starą zasadę divide et impera.Chcą was podzielić by wami rządzić,więc zjednoczcie się przeciw nim i wybierzcie kogoś,komu naprawdę zależy na dobru lokalnej społeczności.Wiem,że takich ze świecą Pokaż całość