Taa, wszyscy przejdą na elektryki i pompy ciepła, a nasza sieć energetyczna #!$%@? zimą aż miło. Jeśli nawet dojdzie do jej modernizacji, to oczywiście dystrybutorzy energii odbiją sobie to w rachunkach i skończy się tak, że będziemy siedzieć w kurtkach w zimie w domu, bo mało kogo będzie stać żeby móc się grzać tak jak obecnie. Nawet panele przy nowych zasadach rozliczeń i ich wydajności zimą, też sytuacji specjlanie nie poprawią.



