zabawne ze im sie tak pali zastapic programistow a tak zupelnie niechca zastepowac np. lekarzy czy ogolnie nie ruszaja przemyslu, np nie robotyzuja na duza skale przedsiebiorstw. Mam warazenie ze chca na sile pod inwestorow udowodnic ze stworza niezalezny byt ale bedzie on na zasadzie odpowiadacza na ich potrzeby, taka prywatna boska reka gdzie przyjdzie pan szef i powe 'zniszcz konkurencje ABC'.

