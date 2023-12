Moze i wyslali poradniki ale "legacy" ma to w dupie. bo to ma sens w elektrykach gdzie pradozerne komponenty sa zasilane elektrycznie (kompresor klimy, pompa wspomagania, nagrzewnice). Spalinowka napedza to sobie z paska klinowego, nie trzeba martwic sie o straty na kablach bo pradu jest pod dostatkiem, tak samo ogrzewanie ktore jest efektem ubocznym pracy silnika.

jezeli ktos ma fanaberie typu steering-by-wire to sam sobie robi problemy i niech sie martwi ich Pokaż całość