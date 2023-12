Stany Zjednoczone w porozumieniu z władzami w Kijowie zdecydowały o utworzeniu fabryk i produkcji broni w Ukrainie.

Pokaż całość

Orłowski pajacu - na Ukrainie.Co do upadlińskiej technologii to będzie "rozbierzmy polskie Kraby i Groty" i powiemy, że nasze. Obecnie dzieje się to z polską marką alarmów "Satel", którą tak właśnie chochoły przerobiły na "Ajax" i pucują się po całym świecie, m.in. w Polsce. Zabawne, czy nie, ale pewnie do tego skoku technologicznego stepowych