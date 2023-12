Janusze biznesu w akcji. Ściągnęli model od producentów drukarek atramentowych i skopiowali go na pociągi. Tyle, ze drukarka to koszt paru stówek, a tutaj zastosowali model do pociągu za kilka czy kilkanaście baniek. Sprytniejsze niż gwarancja do bramy. Po naprawie u konkurencji pociąg zablokowany.