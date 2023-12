Pomorze to sól Polski, obszar, bez którego jesteśmy upośledzeni terytorialnie, bo jak 38 milionowy kraj może nie mieć dostępu do morza? Jedną z ważniejszych umów państwo polskie zawarło 15 lutego 1282 roku, gdy na mocy traktatu w Kępnie, książę Pomorski Mściwoj II, w obawie przed Krzyżakami i Brandenburgią, daruje naszemu Przemysłowi II Pomorze. Doniosłe znaczenie układu kępińskiego polegało na tym, że miał on wpływ na dalsze dzieje państwa polskiego. Umowa z Kępna Pokaż całość