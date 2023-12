Mam ziomka, który mieszka w Kanadzie. On do dziś nie widzi w "pandemii" nic podejrzanego. Jest dodatkowo zszokowany, że jestem niezaszczepiony, a rozmowy z nim na temat nadchodzącego social creditu, pseudo ekologii itp kończą się zawsze tak samo. Chłop jest po 30 więc stary nie jest. Jak tam wszyscy tak myślą to tam raczej oporu nie będzie z wprowadzeniem czegokolwiek.