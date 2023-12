Bo traumatyczne wspomnienia są mocno zapamiętane i bardzo często odpalają je przypadkowe rzeczy. Chyba każdy kto ma jakieś traumy z dzieciństwa miał rodziców co się znęcali nad nimi ma takie coś. U mnie to jest na przykład trzaśnięcie drzwiami, bo ojciec zawsze walił drzwiami mi od pokoju jak się wydzierał. Jak ktoś jebnie mocno drzwiami jak jestem nad czymś mocno skupiony, to czasami od razu mi się wszystko przypomina. Bo zazwyczaj siedziałem Pokaż całość