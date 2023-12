Żydzi by nie dopuścili to tego, żeby nie było tam muzeum.

Wybudowaliby je i utrzymywali za pieniądze niemieckiego, ale sami nim zarządzali, tak jak ma to miejsce w Polsce.

No ale skoro Polaków tam mordowali, to można zapomnieć i wybudować na tym miejscu osiedle mieszkalne, albo centrum handlowe