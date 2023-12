Sam koszt treningu to około 50 60 milionów złotych. Przy założeniu, że nasz język jest tak samo trudny jak angielski. Potem wystawienie tego to koszt kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy dziennie.



OpenAI wydało na trening około 20 milionów ale robili to jak ceny były dużo niższe ... Głupi model, który zrobiliśmy w firmie do stt kosztował dwa miliony a robi ułamek tego co chatgpt.