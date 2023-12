Tydzień temu za takie gadanie zostawało się ruską onucą a dzisiaj sekretarz generalny NATO gavarit pa ruski xD. Kto ma oczy to widzi, że ta wojna dla Ukrainy źle idzie już od bardzo dawna. To, że Rosja nie zdobywa dużo terenu, nie oznacza, że przegrywa wojnę jak wielu lubi to tak przedstawiać. Nadal to Ukraina ma do odbicia prawie 20% terytorium a po ofensywie, do której się Ukraina przygotowywała pół roku, zdołała Pokaż całość