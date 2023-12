Widzę sporo śmiechów i ironii w komentarzach. Wy nie jesteście żadnymi ateistami tylko bandytami stosującymi neonazistowskie metody odczłowieczania. Bo jak ksiądz czy jakikolwiek przedstawiciel kościoła katolickiego, to dla was gorzej niż robak, można z nim zrobić co się chce. Macie głowy wyprane w antyzachodniej propagandzie, która stara się zniszczyć fundamenty naszego społeczeństwa.