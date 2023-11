To czas, by patrzeć w niebo. Słoneczna materia pędzi ku Ziemi, a zobaczymy ją jako zorzę polarną. Świetlne rozbłyski mogą być widoczne nad całą Polską już w najbliższe noce. Warunków jest parę - chociażby bezchmurne niebo oraz otoczenie bez nadmiernej ilości światła. Zorza polarna to piękne widoki,