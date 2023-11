Zwracam się do Was z niecodzienną prośbą. Mój bliski przyjaciel przechodzi trudny czas – jego mama, wyjątkowa i silna kobieta, pilnie potrzebuje operacji. Ma za sobą już wiele wyzwań zdrowotnych, w tym operacje kręgosłupa, depresję, epilepsję, i chorobę dwubiegunową. Teraz stanęła przed kolejnym wyzwaniem, a jej rodzina potrzebuje naszej pomocy finansowej.

Proszę Was o wsparcie tej zbiórki, którą znajdziecie na https://pomagam.pl/nh4f4c

Każda wpłata, nawet najmniejsza, może zdziałać cuda. Dotychczas zebrano 1 576 zł z potrzebnych 25 000 zł. Sytuacja jest o tyle nieciekawa, że z dnia na dzień może dojść do paraliżu dolnych kończyn. Na dziś dzień są dni gdy mama nie może sama dojść do toalety.Jestem z wami kupę lat i wiem, że jak trzeba to potrafimy góry przenosić dla jednego z nas.