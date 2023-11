Zrobię dzieciaka, pójdzie do szkoły i trafi na takie urwisko albo jakieś dzieciaki co będą miały do niego jakieś wąty... No i na co mi nowe problemy ¯\(ツ)/¯ za nogi na szkolnym płocie bym powiesił ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ノ ⌐ ■ - ■ a potem już by poszło z górki. Przyjazd policji, areszt, rozprawa i odsiadka w pierdlu ¯\(ツ)/¯ No i na co mi to pytam się Pokaż całość