Na Ukrainie tak to od lat wygląda. Deputowy zarabia równowartość ok 4kpln i żaden nie jest tam dla tych pieniędzy. Są to rodziny i opłacani figuranci oligarchów. Nie kryją się ze swoim majątkiem. Żadna nowość!

Dziwne jest, że jednego dojechali. Mogę się domyślać, że podpał swojemu mocodawcy i został usunięty dla przykładu