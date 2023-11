Nie mam pojęcia jak za 7 stron takiego tekstu można było przyznać Nobla z nagrodą pieniężną w wysokości miliona dolarów. Przecież taki tekst (link w powiązanych) to każdy lepszy student by napisał. Tekst jest złożony głównie z opinii autorki i nie przedstawia żadnych sensownych odwołań do badań. To jest bardzie praca popularno-naukowa niż praca badawcza. Musiałem to napisać boaż sie nóż w kieszeni otwiera patrzac za co przynawany jest Nobel...