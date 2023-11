Co Policja napisze w przyczynach wypadku?



Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.



O ile taka informacja jest prawdziwa to jest całkowicie nieprzydatna dla nikogo. Takie opisanie sprawy spowoduje, że nikt nic nie musi robić bo to wina kierowcy.



W takich przypadkach w Holandii, zbiera się zespół ludzi i sugeruje zmiany dla zarządcy drogi aby ta stała się bezpieczniejsza. Od jakiegoś biednego znaku ograniczenia prędkości do przebudowania drogi.