Przecież lekarz radiolog od USG, jest specjalistą od robienia USG, a nie od omawiania wyników. On opisuje to co widzi i z tym idzie się do specjalisty.

Poza tym lekarka nic takiego nie powiedziała, tytuł sobie stworzył wykopek podkręcając i tak podkręcony artykuł w wyborczej.