Masakra. Biedna kobieta. Los poskąpił jej urody, szczęścia i miłości. I na koniec jeszcze taka okrutna śmierć. To straszne co niektórym ludziom w głowach siedzi.



Oczywiście to że była "brzydka" to tylko pretekst, bo gdyby była pięknością to zabiliby ją za to że "zbyt piękna".



Według logiki tych dwóch sk**synów, ich samych też powinno się skopać i utopić w rzece, bo z im też z urody daleko było do Brada Pitta...