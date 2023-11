Znając polską policję i jej spadająca reputację oraz poziom, niczym ten mężczyzna z okna to ciężko coś stwierdzić. Fakt, są dobrzy policjanci, ale skoro ma rany klute to raczej nie samobójstwo, to coś jak z tym głośnym przypadkiem jak facet się sam kilkukrotnie postrzelił w plecy...