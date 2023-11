Z jednej strony szkoda człowieka, z drugiej skoro trzymał psa rasy agresywnej to sam się o to prosił. Wiedział na co się pisze i go jeszcze wyprowadził bez kagańca. Więc jest sam sobie winien.

Plusem jest że przynajmniej tym razem nie zgineły osoby postronne, tylko właściciel patopsa.