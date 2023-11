Mowa nienawiści. Ulubione narzędzie dyktatorów, bo można pod to podciągnąć wszystko. Jak zdefiniować mowę nienawiści?

Czy jak napiszę, że zmiana płci u dzieci jest dla nich wielką krzywdą to jest to już mowa nienawiści?

Albo jak napiszę, że LGBT to ideologia? Albo po co te tęczowe flagi na marszu niepodległości?

A co później? Więzienie za to, że napiszę o tym, że jakiś imigrant zgwałcił dziewczynę w taksówce i to są podludzie?

