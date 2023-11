Przeczytałem w tym roku w końcu tą książkę o stosunkach żydowsko-polskich i wywarła na mnie ogromne wrażenie. Nie znam prywatnych poglądów autorki i nigdy się nią nie interesowałem. Można się nie zgadzać z wnioskami płynącymi z treści ksiązki, ale na uwagę zasługuje to, ze w książce bardzo krytycznej w stosunku do żydów 90% źródeł jest żydowskich. Autorka przytacza to co sami o sobie mówią, piszą i myślą żydzi.