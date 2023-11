Teraz, aby bawić się w związki to przeciętny mężczyzna musi być James Bondem u siebie na kwadracie. Kamery, podsłuchy, radary, a to wszystko, aby bronić się przed potencjalnym oskarżeniem przez kobiety.



Za 10 lat to taką dzietność jaka jest obecnie to będziemy wspominać słowami: "kurna, kiedyś to było dobrze"