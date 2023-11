„Jeżeli minister lub inni ministrowie będą chcieli mówić do rana, to mamy obowiązek ich wysłuchać, tak mówi regulamin Sejmu” – powiedział poseł PiS Krzysztof Szczucki. Jednym zdaniem wyjaśnił, jak wyglądał plan PiS na sabotaż drugiego dnia obrad.

Przypominam sobie, że gdy w 2016 roku opozycja blokowała mównicę, to obrady przeniesiono do sali kolumnowej. I nie wpuszczony tam posłów opozycji. Może należy kultywować te wspaniałe tradycje polskiego parlamentaryzmu.