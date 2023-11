W trakcie umacniania skarpy, na budowie autostrady A-1, odkryto zakopany w ziemi stary niemiecki czołg (tygrysa). Kierownik odcinka budowy stwierdził, że trzeba go w jakis sposób wyciągnąć. Przypięto go liną do dużego spychacza; spychacz ciągnie i nic. Sciągnięto wiec kolejny spychacz, podpięto drugą linę; ciągną obydwa i dalej nic, czołg jak tkwił w ziemi - tak tkwi. Wreszcie jeden z operatorów spychaczy poszedł po rozum do głowy. Wyskoczył z kabiny, podbiegł do Pokaż całość