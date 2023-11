No to mają pecha, bo akurat większość Polaków jest murem za UE; możemy sobie mówić co chcemy o patriotyzmie, suwerenności etc., ale jak przychodzi co do czego, to dla przeciętnego Kowalskiego możliwość swobodnej pracy na Zachodzie i przysyłania euro do domu jest duuużo ważniejsza.